Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года J. Железо (Германия, ФРГ)
Разновидность: Железо
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком J. Железо. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 480 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.
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