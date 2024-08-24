Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года J. Железо (Германия, ФРГ)

Разновидность: Железо

Аверс монеты - 2 марки 1951 года J Железо - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года J Железо - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком J. Железо. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 480 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1951 J на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1951 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск