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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1990 года F "Людвиг Эрхард". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 2 марки 1990 года F "Людвиг Эрхард" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ
Реверс монеты - 2 марки 1990 года F "Людвиг Эрхард" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1990
  • Монетный двор Штутгарт
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Людвиг Эрхард" со знаком F. Односторонний оттиск. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1990 F "Людвиг Эрхард" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1990 "Людвиг Эрхард" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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