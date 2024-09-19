Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990 года F "Людвиг Эрхард". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Людвиг Эрхард" со знаком F. Односторонний оттиск. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
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