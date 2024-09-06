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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года F. Большой диаметр. Пробные (Германия, ФРГ)

Разновидность: Большой диаметр. Пробные

Аверс монеты - 2 марки 1951 года F Большой диаметр Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года F Большой диаметр Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,18 гр
  • Диаметр 26,9 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Большой диаметр. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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