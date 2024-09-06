Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года F. Большой диаметр. Пробные (Германия, ФРГ)
Разновидность: Большой диаметр. Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Большой диаметр. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1826 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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