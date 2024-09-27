Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года D. Большой диаметр. Пробные (Германия, ФРГ)
Разновидность: Большой диаметр. Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком D. Большой диаметр. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск