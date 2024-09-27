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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года D. Большой диаметр. Пробные (Германия, ФРГ)

Разновидность: Большой диаметр. Пробные

Аверс монеты - 2 марки 1951 года D Большой диаметр Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года D Большой диаметр Пробные - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,88 гр
  • Диаметр 26,54 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком D. Большой диаметр. Пробные. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
3242 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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