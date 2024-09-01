Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970 года F "Теодор Хойс". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)
Разновидность: Односторонний оттиск
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970 года "Теодор Хойс" со знаком F. Односторонний оттиск. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1979 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.
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