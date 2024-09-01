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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1970 года F "Теодор Хойс". Односторонний оттиск (Германия, ФРГ)

Разновидность: Односторонний оттиск

Аверс монеты - 2 марки 1970 года F "Теодор Хойс" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ
Реверс монеты - 2 марки 1970 года F "Теодор Хойс" Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 26,75 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1970
  • Монетный двор Штутгарт
Цены на аукционах (1) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970 года "Теодор Хойс" со знаком F. Односторонний оттиск. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1979 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 340 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
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Германия 2 марки 1970 F "Теодор Хойс" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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