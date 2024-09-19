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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 2001 года D "Вилли Брандт" (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000
  • Тираж PROOF 83,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 2001
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 марки 2001 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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