Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1999 года A "Франц Йозеф Штраус" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,000
- Тираж PROOF 65,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1999
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 2 марки 1999 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск