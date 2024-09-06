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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1951 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,500,000
  • Тираж PROOF 150

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1951 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1951 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Numismática Leilões - April 17, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1951 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - November 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1951 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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