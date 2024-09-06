Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 22,500,000
- Тираж PROOF 150
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5564 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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