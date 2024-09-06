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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1951 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1951 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1951 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,500,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1951
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7986 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 2 марки 1951 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1951 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность AU58 ICG
Цена
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1951 D на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 2 марки 1951 D на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1951 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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