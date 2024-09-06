Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1951 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,500,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1951
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1951 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7986 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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