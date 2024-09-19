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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1994 года G "Вилли Брандт" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1994 года G "Вилли Брандт" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1994 года G "Вилли Брандт" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,000
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1994
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1994 года "Вилли Брандт" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 996 проданному на аукционе Russiancoin за 250 RUB. Торги состоялись 14 января 2021.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Германия 2 марки 1994 G "Вилли Брандт" на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1994 "Вилли Брандт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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