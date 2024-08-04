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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1990 года J "Франц Йозеф Штраус" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1990 года J "Франц Йозеф Штраус" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1990 года J "Франц Йозеф Штраус" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,913,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1990
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
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  • Rare Coins (1)
Германия 2 марки 1990 J "Франц Йозеф Штраус" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1990 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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