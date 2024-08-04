Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990 года J "Франц Йозеф Штраус" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1300 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2024.
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