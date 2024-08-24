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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1990 года G "Франц Йозеф Штраус" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1990 года G "Франц Йозеф Штраус" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1990 года G "Франц Йозеф Штраус" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,271,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1990
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6663 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 13 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1990 G "Франц Йозеф Штраус" на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1990 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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