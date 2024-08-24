Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1990 года G "Франц Йозеф Штраус" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1990 года "Франц Йозеф Штраус" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6663 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 13 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Karamitsos (1)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1990 "Франц Йозеф Штраус" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск