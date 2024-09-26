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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1988 года F "Людвиг Эрхард" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1988 года F "Людвиг Эрхард" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1988 года F "Людвиг Эрхард" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,795,120
  • Тираж PROOF 45,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1988
  • Монетный двор Штутгарт
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1988 года "Людвиг Эрхард" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6382 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 6 EUR. Торги состоялись 13 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1988 F "Людвиг Эрхард" на аукционе iBelgica - June 8, 2022
Продавец iBelgica
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Германия 2 марки 1988 F "Людвиг Эрхард" на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 2 марки 1988 F "Людвиг Эрхард" на аукционе Karamitsos - December 7, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1988 "Людвиг Эрхард" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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