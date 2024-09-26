Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1988 года F "Людвиг Эрхард" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1988 года "Людвиг Эрхард" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6382 проданному на аукционе A.Karamitsos International Philatelic Auctions за 6 EUR. Торги состоялись 13 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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