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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1984 года D "Курт Шумахер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1984 года D "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1984 года D "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 583,870
  • Тираж PROOF 63,870

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1984
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1984 года "Курт Шумахер" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4544 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 36 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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Германия 2 марки 1984 D "Курт Шумахер" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1984 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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