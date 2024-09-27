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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1980 года D "Курт Шумахер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1980 года D "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1980 года D "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 2,060,370
  • Тираж PROOF 110,370

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1980
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1980 года "Курт Шумахер" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
Германия 2 марки 1980 D "Курт Шумахер" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1980 D "Курт Шумахер" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1980 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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