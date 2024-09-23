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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1979 года J "Курт Шумахер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1979 года J "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1979 года J "Курт Шумахер" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,293,120
  • Тираж PROOF 89,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1979
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979 года "Курт Шумахер" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (5)
Германия 2 марки 1979 J "Курт Шумахер" на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1979 J "Курт Шумахер" на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1979 J "Курт Шумахер" на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1979 J "Курт Шумахер" на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1979 J "Курт Шумахер" на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1979 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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