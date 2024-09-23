Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1979 года J "Курт Шумахер" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1979 года "Курт Шумахер" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (5)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1979 "Курт Шумахер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск