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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1971 года G "Теодор Хойс" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1971 года G "Теодор Хойс" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1971 года G "Теодор Хойс" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 4,840,796
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1971
  • Монетный двор Карлсруэ
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Теодор Хойс" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21283 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1971 G "Теодор Хойс" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1971 G "Теодор Хойс" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Германия 2 марки 1971 G "Теодор Хойс" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
458 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Германия 2 марки 1971 G "Теодор Хойс" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
2177 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR

Где продать?

Для продажи 2 марки 1971 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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