Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1971 года G "Теодор Хойс" (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 4,840,796
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1971
- Монетный двор Карлсруэ
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Теодор Хойс" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21283 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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