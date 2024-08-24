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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1985 года D "Аденауэр" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1985 года D "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1985 года D "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 2,656,806
  • Тираж PROOF 56,392

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1985
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1985 года "Аденауэр" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
Германия 2 марки 1985 D "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1985 D "Аденауэр" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1985 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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