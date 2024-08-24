Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1985 года D "Аденауэр" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1985 года "Аденауэр" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
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