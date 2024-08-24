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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1980 года G "Аденауэр" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1980 года G "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1980 года G "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 1,406,472
  • Тираж PROOF 110,370

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1980
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 марки 1980 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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