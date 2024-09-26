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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1973 года F "Аденауэр" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1973 года F "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1973 года F "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 11,074,602
  • Тираж PROOF 9,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1973
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1973 года "Аденауэр" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • TMAJK sro (1)
Германия 2 марки 1973 F "Аденауэр" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 2 марки 1973 F "Аденауэр" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1973 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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