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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1971 года G "Аденауэр" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1971 года G "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1971 года G "Аденауэр" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 4,847,609

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1971
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Аденауэр" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Frankfurter (1)
Германия 2 марки 1971 G "Аденауэр" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1971 "Аденауэр" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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