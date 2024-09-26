Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969 года F "Аденауэр" (Германия, ФРГ)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 7,006,159
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1969
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969 года "Аденауэр" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 29 июня 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
Где продать?
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