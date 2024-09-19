Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1971 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1971 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2628 проданному на аукционе NUMMUS Olomouc за 130 CZK. Торги состоялись 27 марта 2021.
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