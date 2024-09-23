Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970 года J "Планк" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
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Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ
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