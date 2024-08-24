Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1969 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 1,754,380
- Тираж PROOF 8,700
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1969
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2808 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 90 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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