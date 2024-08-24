Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1969 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1969 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1969 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 1,754,380
  • Тираж PROOF 8,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1969
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1969 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2808 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 90 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • WAG (2)
Германия 2 марки 1969 G "Планк" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 2 марки 1969 G "Планк" на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность PF65 NGC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 2 марки 1969 G "Планк" на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PF65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1969 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1969 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск