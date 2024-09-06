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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1968 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1968 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1968 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 939,342
  • Тираж PROOF 2,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1968
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1968 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 45 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2015.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 2 марки 1968 J "Планк" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1968 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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