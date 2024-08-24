Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1968 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 3,060,198
- Тираж PROOF 6,023
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1968
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1968 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
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Где продать?
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