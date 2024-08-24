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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1968 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1968 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1968 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,060,198
  • Тираж PROOF 6,023

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1968
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1968 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2933 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
  • NUMMUS Olomouc (4)
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1968 G "Планк" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1968 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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