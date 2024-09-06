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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1968 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1968 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1968 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 4,809,092
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1968
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1968 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1617 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 4 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Möller (1)
  • WAG (1)
Германия 2 марки 1968 F "Планк" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 марки 1968 F "Планк" на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1968 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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