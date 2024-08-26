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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1967 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1967 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1967 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 6,684,028
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1967
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1967 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Katz Auction за 8 EUR. Торги состоялись 19 марта 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
Германия 2 марки 1967 J "Планк" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 2 марки 1967 J "Планк" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1967 J "Планк" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1967 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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