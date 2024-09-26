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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1967 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1967 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1967 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: NUMMUS Olomouc

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 1,877,846
  • Тираж PROOF 5,363

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1967
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1967 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
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Германия 2 марки 1967 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 2 марки 1967 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1967 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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