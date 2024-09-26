Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1967 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: NUMMUS Olomouc
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 1,877,846
- Тираж PROOF 5,363
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1967
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1967 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 10 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- NUMMUS Olomouc (1)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1967 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск