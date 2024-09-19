Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1967 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 3,759,351
- Тираж PROOF 1,600
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1967
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1967 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 250 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (3)
Где продать?
Для продажи 2 марки 1967 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск