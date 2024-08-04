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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1966 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1966 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1966 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 6,014,078
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1966
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3073 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 30 EUR. Торги состоялись 29 октября 2012.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (1)
Германия 2 марки 1966 J "Планк" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1966 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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