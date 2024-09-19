Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1966 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 6,755,279
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1966
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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