Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1966 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1966 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1966 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 6,755,279
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1966
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 300 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Германия 2 марки 1966 F "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1966 F "Планк" на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1966 F "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 марки 1966 F "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1966 F "Планк" на аукционе Künker - June 21, 2006
Продавец Künker
Дата 21 июня 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1966 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1966 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск