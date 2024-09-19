Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1966 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 5,855,032
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1966
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (2)
Где продать?
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