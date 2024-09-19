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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1966 года D "Планк" (Германия, ФРГ)

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 5,855,032
  • Тираж PROOF 20

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1966
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1966 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1212 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 32 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2014.

Сохранность
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  • WAG (2)
Германия 2 марки 1966 D "Планк" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 2 марки 1966 D "Планк" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1966 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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