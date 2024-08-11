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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1964 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1964 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1964 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,043,629
  • Тираж PROOF 368

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1964
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1964 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3222 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 80 CZK
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Heritage - October 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Heritage - April 11, 2010
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Heritage - April 11, 2010
Продавец Heritage
Дата 11 апреля 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1964 G "Планк" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1964 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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