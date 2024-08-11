Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1964 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 3,043,629
- Тираж PROOF 368
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1964
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1964 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3222 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Для продажи 2 марки 1964 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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