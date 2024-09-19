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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1963 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1963 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1963 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,447,708
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1963
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1963 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2814 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Sonntag (1)
Германия 2 марки 1963 G "Планк" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1963 G "Планк" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Где купить?
Германия 2 марки 1963 G "Планк" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1963 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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