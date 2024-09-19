Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1963 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1963 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2814 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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