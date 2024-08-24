Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1963 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 8,613,155
- Тираж PROOF 47
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1963
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1963 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21278 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1870 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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