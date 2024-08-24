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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1963 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1963 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1963 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 8,613,155
  • Тираж PROOF 47

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1963
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1963 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21278 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1870 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
2143 $
Цена в валюте аукциона 1870 EUR
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
241 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Германия 2 марки 1963 F "Планк" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1963 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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