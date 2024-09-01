Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1961 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1961 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1961 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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