Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1961 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1961 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1961 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: BESTCOIN

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 2,775,946
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1961
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1961 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2627 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (3)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (1)
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1961 G "Планк" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1961 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1961 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск