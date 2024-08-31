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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1961 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1961 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1961 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,302,067
  • Тираж PROOF 46

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1961
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1961 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1961 F "Планк" на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1961 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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