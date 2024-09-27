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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1960 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1960 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1960 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 4,676,124
  • Тираж PROOF 36

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1960
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21275 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1950 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • WAG (1)
Германия 2 марки 1960 J "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 2 марки 1960 J "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1960 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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