Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1960 года J "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 4,676,124
- Тираж PROOF 36
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1960
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21275 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1950 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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