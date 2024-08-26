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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1960 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1960 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1960 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 2,694,582
  • Тираж PROOF 130

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1960
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 G "Планк" на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1960 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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