Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1960 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 2,694,582
- Тираж PROOF 130
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1960
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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