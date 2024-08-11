Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1960 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 3,753,847
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1960
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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