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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1960 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1960 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1960 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 3,753,847
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1960
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1960 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1960 F "Планк" на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1960 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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