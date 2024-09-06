Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1959 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1959
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1959 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Где продать?
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