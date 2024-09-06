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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1959 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1959 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1959 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1959
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1959 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 6294 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Германия 2 марки 1959 G "Планк" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
7043 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 2 марки 1959 G "Планк" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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