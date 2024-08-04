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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1959 года D "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1959 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1959 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 1,020,000
  • Тираж PROOF 38

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1959
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1959 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2622 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Künker (5)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1959 D "Планк" на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1959 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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