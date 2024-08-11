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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1958 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1958 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1958 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 9,407,852
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1958
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4361 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (5)
  • Künker (5)
  • WAG (3)
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO PCGS
Цена
******
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Künker - September 25, 2003
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 J "Планк" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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