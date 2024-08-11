Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1958 года J "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 9,407,852
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1958
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4361 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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