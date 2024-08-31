Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1958 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 16,824,819
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1958
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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