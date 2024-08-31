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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1958 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1958 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1958 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 16,824,819
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1958
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Felzmann - May 11, 2017
Продавец Felzmann
Дата 11 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Künker - October 30, 2014
Продавец Künker
Дата 30 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Heritage - August 21, 2014
Германия 2 марки 1958 F "Планк" на аукционе Heritage - August 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 августа 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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