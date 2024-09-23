Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1958 года D "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 12,622,633
- Тираж PROOF 1,240
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1958
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2817 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1050 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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