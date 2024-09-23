Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1958 года D "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1958 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1958 года D "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 12,622,633
  • Тираж PROOF 1,240

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1958
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1958 года "Планк" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2817 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 1050 EUR. Торги состоялись 12 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (6)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Künker (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (4)
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Numismática Leilões - November 6, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 6 ноября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1958 D "Планк" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1958 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1958 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск