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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года J "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1957 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957 года J "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 11,210,000
  • Тираж PROOF 370

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 1 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Heritage - July 6, 2017
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Heritage - July 9, 2015
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Heritage - July 9, 2015
Продавец Heritage
Дата 9 июля 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе New York Sale - January 8, 2014
Продавец New York Sale
Дата 8 января 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 J "Планк" на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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