Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года J "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 11,210,000
- Тираж PROOF 370
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 801 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 320 EUR. Торги состоялись 1 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 июля 2015
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 8 января 2014
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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