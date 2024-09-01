Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года G "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 2,598,000
- Тираж PROOF 56
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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