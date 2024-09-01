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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года G "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1957 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957 года G "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 2,598,000
  • Тираж PROOF 56

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2619 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 925 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Reinhard Fischer - November 14, 2014
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 G "Планк" на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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