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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1957 года F "Планк" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 2 марки 1957 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1957 года F "Планк" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Тираж UNC 6,337,465
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1957
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1957 F "Планк" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1957 "Планк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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