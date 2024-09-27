Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1957 года F "Планк" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Тираж UNC 6,337,465
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1957
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1957 года "Планк" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5565 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 17 июня 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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